Дана квадратичная функция : 1) f(х)=х2-4х+3 -При каких значениях х функция обращается в нуль,принимает положительные и отрицательные значения: -При каком значении аргумента функция имеет наименьшее значение или наибольшее зн...
Алгебра
Дана квадратичная функция : 1) f(х)=х2-4х+3 -При каких значениях х функция обращается в нуль,принимает положительные и отрицательные значения: -При каком значении аргумента функция имеет наименьшее значение или наибольшее значениее и какое именно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) решим уравнение х²-4х+3=0 D= 16-4*3=4 √D=2 x₁=(4-2):2=1 x₂=(4+2):2=3 b) найдём положительные и отрицательные значения функции , для этого решим неравенство Так как корни нашли , то уравнение представим в виде (х-1)(х-3)∠0 функция отрицательная при х∈(1;3) положительная при х∈(-∞;1)∪(3;∞) с) так как а=1 положительное число , то ветви параболы направлены вверх, ⇒ищем наименьшее значение функции y=2²-4*2+3=4-8+3=-1 При х=2 значение функции наименьшее =-1
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