Почему зайца называют косым сочиение миниатюра

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Считается, что зайца называют косым из-за особенностей его органов зрения. Глаза зайца расположены по бокам, как у всех травоядных животных, для того, чтобы визуально охватить большее пространство и своевременно заметить хищника. Когда заяц бежит от врага, его взгляд обращен назад (косит назад), из-за чего, кстати, могут произойти столкновения с деревьями и прочими препятствиями. А когда он смотрит вперед, то зрачки сходятся у переносицы, что напоминает косоглазие. Из-за этих особенностей зайца называют косым.