Когда произошла встреча маму и Герасима

Литература
Когда произошла встреча маму и Герасима
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда он проводил Татьяну он пошёл обратно по реке и там нашёл собачку которая не могла выйти из воды и он отнёс её в свою каморку положил на кровать и принёс с кухни молочко и дал кличку Муму
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