Перевести 22))))))))))))))))

Гость: Гость:

1. Дочь: Мама! Могу ли я помочь тебе накрыть на стол? Мама: Конечно дорогая. Разложи чашки и лошки на столе. 2. Внук: Бабуля, могу ли я помочь помыть посуду сегодня? Бабушка: Спасибо. Это будет не плохо если у вас не много домашних заданий. 3. Внук: Дедушка, ты можешь помочь мне нарисовать кртинку, пожалуйста? Дедушка: Да. В минуту. Мы будем ртсовать вместе.