В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 3,2 ли в основание состовляет 85% от боковой стороны.вычисли периметр треугольника

Математика
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 3,2 ли в основание состовляет 85% от боковой стороны.вычисли периметр треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 боковые стороны 3.2 + 3,2 = 6,4. основание 0,85*3,2=2,72. периметр равен сумме всех сторон. 3,2+3,2+2,72=9,12
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