В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 3,2 ли в основание состовляет 85% от боковой стороны.вычисли периметр треугольника

Математика

В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 3,2 ли в основание состовляет 85% от боковой стороны.вычисли периметр треугольника

Автор: Гость