Замени k одночленом так, чтобы получился квадрат бинома 9z^2−5z+k
Алгебра
Замени k одночленом так, чтобы получился квадрат бинома 9z^2−5z+k
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9z^2-5z+k= (3z)^2-2*3z*5/6+(5/6)^2= (3z-5/6)^2 k=(5/6)^2=25/36
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