Var i:integer; begin writeln('введите фамилию ученика'); readln(i); Ганиев:writeln('Динар'); Рахмат??ллин:writeln('Радмир'); Насыров:writeln('Альфрэд'); Закиров:writeln('Тимур'); Халиков:writeln('Рамиль'); else writel...
Информатика
Var i:integer; begin writeln('введите фамилию ученика'); readln(i); Ганиев:writeln('Динар'); Рахмат??ллин:writeln('Радмир'); Насыров:writeln('Альфрэд'); Закиров:writeln('Тимур'); Халиков:writeln('Рамиль'); else writeln ('Введите фамилию') end; readln; end. Program1.pas(11) : Встречено 'else', а ожидался оператор что делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуй убрать реадлн и елсе
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Математика
На отрезке nm, длина которого 26 см,отметили точку a так,что an=19 см,а точка b так,что bm=12 см. найдите длину отрезка ab.
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