Небольшой доклад. Права и обязанности родителей и детей)ПОЖАЛУЙСТА

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Держи что нибудь выберешь . Права родителей по отношению к ребенку Права родителей обладают целым рядом особенностей. И самой главной из них является срочность. У прав родителей существует строго определенный срок, который в нашей стране равняется восемнадцати годам. То есть права родителей имеют свою силу только до тех пор, пока ребенок не достиг совершеннолетнего возраста. Помимо этого, родительские права могут прекращаться досрочно также в том случае, если несовершеннолетний ребенок вступает в брак, либо приобретает полную дееспособность до достижения совершеннолетнего возраста. Все такие случаи строго оговорены в законодательстве. Права родителей очень гармонично сочетают в себе соответствие как интересов родителей, так и интересов детей. Ведь, как вы сами понимаете, родительские права просто не могут противоречить интересам и благополучию детей. Ведь самой главной задачей любых мамы и папы в первую очередь является благополучие их, а забота о них всегда первостепенна. Нерадивые же родители строго наказываются, так как жестокое пренебрежительное и халатное отношение, унижающее достоинство отношение и эксплуатация детей строго запрещены действующим законодательством Российской Федерации, причем наказание заключается не только в лишении родительских прав, но и в уголовной ответственности. Все родительские права предоставляются обоим родителя в равной степени – как матери, так и отцу. Причем совершенно не важно, вместе ли проживают родители, или отдельно. До тех пор, пока один из родителей в судебном порядке не лишен родительских прав, он имеет полное право на принятие участия в воспитательном процесса ребенка. Да и все вопросы, которые касаются образования, лечения и воспитания ребенка, должны быть предварительно согласованными обоими родителями. В том же случае, если на этот счет возникают какие – либо разногласия, которые переговорами между собой разрешить не удается, один из родителей или оба имеют полное право обратиться за помощью в принятии решения в местные органы опеки и попечительства, либо в суд.