Решите пожалуйста неравенство log1\3 (x + 5) gt; - 3

Алгебра
Решите пожалуйста неравенство log1\3 (x + 5) gt; - 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log1/3(x+5)>-3                        ОДЗ:x+5>0; x>-5 log1/3(x+5) > log1/3(27) x+5<27 x<27-5 x<22 С учетом ОДЗ: х принадлежит (-5; 22)
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