Фред сделала 12 отжиманий за 5ч . А сколько отжиманий сделала Оля если

Литература
Фред сделала 12 отжиманий за 5ч . А сколько отжиманий сделала Оля если
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