1) Дан прямоугольник,периметр которого равен 30 см Какими должны быть стороны этого прямоугольника, чтобы площадь его была наибольшей? 5 м ,10 см , 14 см,1 см, 13 см,2 см? .
Математика
1) Дан прямоугольник,периметр которого равен 30 см Какими должны быть стороны этого прямоугольника, чтобы площадь его была наибольшей? 5 м ,10 см , 14 см,1 см, 13 см,2 см? .
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Ответ: 5 и 10 2(5+10) = 30 - периметр 5*10=50 - площадь
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