Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка. Пищеварительные ферменты - это вещества ...(А) природы. Они способны катализировать расщепление биологических полимеров на ...(Б). Например, под действием пепсина, ...

Биология
Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка. Пищеварительные ферменты - это вещества ...(А) природы. Они способны катализировать расщепление биологических полимеров на ...(Б). Например, под действием пепсина, белки расщепляются на ...(В). Перечень терминов: 1) мономеры; 2) моносахариды; 3) углекислый газ и воду; 4) углеводный; 5) аминокислоты; 6) белковый.
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А-белковые Б-мономеры В-аминокислоты
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