Найдите число , если 3/10 его равны : 30; 15; 6
Математика
Найдите число , если 3/10 его равны : 30; 15; 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новерно так 30 с верху 15 а в низу 6 дробями
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