Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 1)Пешеход идёт со скоростью 50 м/мин,а скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Велосипедист и пешеход одновременно отправились с остановки на станцию. На сколько километро...
Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 1)Пешеход идёт со скоростью 50 м/мин,а скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Велосипедист и пешеход одновременно отправились с остановки на станцию. На сколько километров обгонит велосипедист пешехода за 2 часа? Ответ:.............. 2)на одной из станций поезд задержался на 2 часа. На сколько нужно увеличить поезду скорость , чтобы прибыть на следующую станцию , находящуюся на расстоянии 40 км , вовремя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем скорость велосипедиста: 1)50*3=150 м/мин Далее находим расстояние, которое они пройдут за 2 часа: 2)50*120=6000 м=6 км (Это расстояние которое пройдет пешеход за 2 часа) 3)150*120=18000 м=18 км(это расстояние которое проедет велосипедист) 4)18-6=12км Ответ:на 12 км
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