Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 1)Пешеход идёт со скоростью 50 м/мин,а скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Велосипедист и пешеход одновременно отправились с остановки на станцию. На сколько километро...

Математика

Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 1)Пешеход идёт со скоростью 50 м/мин,а скорость велосипедиста в 3 раза больше скорости пешехода. Велосипедист и пешеход одновременно отправились с остановки на станцию. На сколько километров обгонит велосипедист пешехода за 2 часа? Ответ:.............. 2)на одной из станций поезд задержался на 2 часа. На сколько нужно увеличить поезду скорость , чтобы прибыть на следующую станцию , находящуюся на расстоянии 40 км , вовремя?

Автор: Гость