Очень прошу помогите! Выделить квадрат двучлена: 1)a^2-18a+81 2)9x^2+48xy+64y^2 3)x^2-12x+6
Алгебра
Очень прошу помогите! Выделить квадрат двучлена: 1)a^2-18a+81 2)9x^2+48xy+64y^2 3)x^2-12x+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделяла квадрат по формулам: (a+b)²=a²+2ab+b² и (a-b)²=a²-2ab+b² 1) a²-18a+81 = a²-2*9*a+9² = (a-9)² 2) 9x²+48xy+64y = (3x)²+2*3x*8y+(8y)² = (3x+8y)² 3) x²-12x+6 Здесь сразу не получится выделить квадрат, так как третий член не подходит, тут можно разложить его на 6=36-30, тогда получается: x²-2*6x+6²-30 = (x-6)²-30
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