Даша истратила на покупку красок 40 руб.после этого у нее осталось на 10 руб.меньше чем она истратила.сколько рублей было у даши сначала

Математика
Даша истратила на покупку красок 40 руб.после этого у нее осталось на 10 руб.меньше чем она истратила.сколько рублей было у даши сначала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40-10=30(руб.)-у Даши осталось 2)40-30=70(руб.)- было сначала Ответ:70 рублей
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