Даша истратила на покупку красок 40 руб.после этого у нее осталось на 10 руб.меньше чем она истратила.сколько рублей было у даши сначала
Математика
Даша истратила на покупку красок 40 руб.после этого у нее осталось на 10 руб.меньше чем она истратила.сколько рублей было у даши сначала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40-10=30(руб.)-у Даши осталось 2)40-30=70(руб.)- было сначала Ответ:70 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
Физика
1.Какую силу определяют с помощью динамометра, если к нему подвесить тело? 2.Какие 2 силы действуют на тело, если его опустить в жидкость? 3. К...
Русский язык