Даша истратила на покупку красок 40 руб.после этого у нее осталось на 10 руб.меньше чем она истратила.сколько рублей было у даши сначала

Математика

Даша истратила на покупку красок 40 руб.после этого у нее осталось на 10 руб.меньше чем она истратила.сколько рублей было у даши сначала

Автор: Гость