(n+48)^3-(n+7)^3 кратно 41
Алгебра
(n+48)^3-(n+7)^3 кратно 41
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n+48)³-(n+7)³=(n+48-n-7)((n+48)²-(n+48)(n+7)+(n+7)²)=41((n+48)²-(n+48)(n+7)+(n+7)²)41 делится на 41, значит 41((n+48)²-(n+48)(n+7)+(n+7)²) всегда делится на 41
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