Найти сказку рикки-тикки - тави

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Найти сказку рикки-тикки - тави
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Гость:
Только в кратком содержании . Рикки-Тикки-Тави — молодой мангуст, главный герой рассказа.  Во время наводнения потоком воды его уносит от родителей.  Очнувшись, он оказывается в саду дома, где живёт семья англичан.  Защитив их сына Тедди от ядовитой змейки Караит (ленточный крайт) , Рикки-Тикки-Тави сразу же становится их другом.  Он исследует дом и сад, знакомится с их обитателями: птицей-портным Дарзи и его женой, гигантской белозубкой Чучундрой — и сталкивается с кобрами Нагом и Нагайной. Рикки-Тикки-Тави выясняет, что кобры хотят убить живущих в доме людей.  Он вступает в поединок сначала с Нагом, а потом с Нагайной и уничтожает их невылупившихся детёнышей, чтобы спасти своих друзей и Тедди. Взяв в зубы последнее яйцо, мангуст прибежал к Нагайне и тем отвлек её внимание от мальчика. Змея просила зверька отдать ей змеёныша.  Но Рикки напал на неё и победил в решительной схватке.
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