В каких среда функционирует лягушка?
Биология
В каких среда функционирует лягушка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушка функционирует в водной среде обитания и наземно воздушной среде обитания
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