Башенный кран равномерно поднимает груз массой т = 0,50 т на высоту h = 30 м за t = 2,0 мин. Сила тока в электродвигателе I =16,5 А при напряжении U = 220 В. Определите КПД электродвигателя крана.

Физика

Башенный кран равномерно поднимает груз массой т = 0,50 т на высоту h = 30 м за t = 2,0 мин. Сила тока в электродвигателе I =16,5 А при напряжении U = 220 В. Определите КПД электродвигателя крана.

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