Башенный кран равномерно поднимает груз массой т = 0,50 т на высоту h = 30 м за t = 2,0 мин. Сила тока в электродвигателе I =16,5 А при напряжении U = 220 В. Определите КПД электродвигателя крана.
Физика
Башенный кран равномерно поднимает груз массой т = 0,50 т на высоту h = 30 м за t = 2,0 мин. Сила тока в электродвигателе I =16,5 А при напряжении U = 220 В. Определите КПД электродвигателя крана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Η=Aвыполненная/Азатраченная*100%,где Aвыполненная=mgh,а Азатраченная=IUt. η=mgh/IUt*100% η=(500кг*30м*10м/с2)/16.5A*220B*120С *100%=34,4%
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