CH3COOH+NaOH- CH3COOH+Zn- Na2CO3+CH3COOH- написать в ионном и молекулярном виде.

Гость: Гость:

1)СH3COO (с зарядом -) + Na (с зарядом +) + H2O = CH3COO(с зарядом -) + H(с зарядом +) + Na(с зарядом +) + OH(с зарядом -) 2)H2O= H (с зарядом +) + OH(с зарядом -)