CH3COOH+NaOH- CH3COOH+Zn- Na2CO3+CH3COOH- написать в ионном и молекулярном виде.
Химия
CH3COOH+NaOH- CH3COOH+Zn- Na2CO3+CH3COOH- написать в ионном и молекулярном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)СH3COO (с зарядом -) + Na (с зарядом +) + H2O = CH3COO(с зарядом -) + H(с зарядом +) + Na(с зарядом +) + OH(с зарядом -) 2)H2O= H (с зарядом +) + OH(с зарядом -)
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