Три предложения с ПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ и три с ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ!!!!!
Русский язык
Три предложения с ПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ и три с ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастный - Она сидела на балконе и, любуясь закатом, пила чай. Парень, сидя на диване, читал книгу. Глядя в окно, моя подруга пела песню.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Биология
Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка. Пищеварительные ферменты - это вещества ...(А) природы. Они способны катализировать...