Три предложения с ПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ и три с ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ!!!!!

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Три предложения с ПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ и три с ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастный - Она сидела на балконе и, любуясь закатом, пила чай. Парень, сидя на диване, читал книгу. Глядя в окно, моя подруга пела песню.
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