1)дайте определения поеятия вселенная 2)дайте определение понятие метеорит

Гость: Гость:

1) Вселенная - весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития. 2) Метеорит - металлическое или каменистое тело, падающее на Землю из межпланетного пространства. :-)