1)дайте определения поеятия вселенная 2)дайте определение понятие метеорит
География
1)дайте определения поеятия вселенная 2)дайте определение понятие метеорит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вселенная - весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития. 2) Метеорит - металлическое или каменистое тело, падающее на Землю из межпланетного пространства. :-)
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