Осуществите превращения: 1) Al -gt; Al(OH)3 -gt; AlCl3 - gt; Al(OH)3 gt; Na[Al(OH)4] 2) Al -gt; Al2O3 -gt;Na[Al(OH)4] -gt; Al(OH)3 -gt; Al2O3 - gt; Al
Химия
Осуществите превращения: 1) Al -gt; Al(OH)3 -gt; AlCl3 - gt; Al(OH)3 gt; Na[Al(OH)4] 2) Al -gt; Al2O3 -gt;Na[Al(OH)4] -gt; Al(OH)3 -gt; Al2O3 - gt; Al
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Al+H2O⇒Al(OH)3+H2 Al(OH)3+3HCl⇒AlCl3+3H2O AlCl3+3NAOH⇒Al(OH)3+3NACl Al(OH)3+NAOH⇒NA[Al(OH)4] 2.4Al+3O2⇒2Al2O3 Al2O3+2NAOH+3H2O⇒2NA[AL(OH)4] NA[Al(OH)4]⇒AL(OH)3+NAOH Al(OH)3⇒AL2O3+3H2O 2Al2O3⇒4Al+3O2
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