Цена булочки 5 рублей Сколько стоит три такие булочки
Математика
Цена булочки 5 рублей Сколько стоит три такие булочки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15 рублей ответ 15 рублей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Дан прямоугольник,периметр которого равен 30 см Какими должны быть стороны этого прямоугольника, чтобы площадь его была наибольшей? 5 м ,10 см ,...
Химия
Осуществите превращения: 1) Al -> Al(OH)3 -> AlCl3 - > Al(OH)3 > Na[Al(OH)4] 2) Al -> Al2O3 ->Na[Al(OH)4] -> Al(OH)3 ->...
Алгебра