Цена булочки 5 рублей Сколько стоит три такие булочки

Математика
Цена булочки 5 рублей Сколько стоит три такие булочки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15 рублей ответ 15 рублей
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