Помогите сделать 4 задание,что нужно там. Не знаю. Пожалуйста срочно. 3 класс

Қазақ тiлi
Помогите сделать 4 задание,что нужно там. Не знаю. Пожалуйста срочно. 3 класс
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Автор: Гость
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Гость:
Вместо картинки вставьте эти слова Терезени жаттыгу жуынамын жугиремин доппен ойнаймын коньки шангы
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