Помогите сделать 4 задание,что нужно там. Не знаю. Пожалуйста срочно. 3 класс

Қазақ тiлi

Помогите сделать 4 задание,что нужно там. Не знаю. Пожалуйста срочно. 3 класс

Автор: Гость