Помогите сделать 4 задание,что нужно там. Не знаю. Пожалуйста срочно. 3 класс
Қазақ тiлi
Помогите сделать 4 задание,что нужно там. Не знаю. Пожалуйста срочно. 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо картинки вставьте эти слова Терезени жаттыгу жуынамын жугиремин доппен ойнаймын коньки шангы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Grammar Task I. Put personal pronouns instead of nouns. Замените существительные личными местоимениями. Example: At Christmas ... (friends) often g...