Чем интересен сказ Бажова "Медной горы хозяйка"?

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Сказ интересен описанием уральской природы, особым фольклорным говором рассказчика. Также интересен образ Хозяйки Медной горы - она является своеобразным духом, хранительницей горы и её сокровищ, и является то в образе ящерки в короне, то в образе прекрасной женщины. Со Степаном она и ведет себя, и разговаривает с особенной хозяйской царственностью, она как бы и чарует чудесами, и рада его восхищением сокровищами горы, но и хочет его испытать. Предложение жениться на ней - именно и есть испытание, ведь Хозяйка Медной горы очень красива, и очень богата, и знает, что Степана именно такое богатство особенно прельщает и завораживает. С другой стороны, она ценит честность Степана и уважает его отказ жениться, ведь она могла бы его околдовать, но вместо этого отпускает с наградой. И сказ о Хозяйке Медной горы с опытом Степана возрождается еще ярче.