Какие овощи выращивают в России?Какие способы выращивания используют?Укажите названия растения и напишите способ выращивания (кратко)
Технология
Какие овощи выращивают в России?Какие способы выращивания используют?Укажите названия растения и напишите способ выращивания (кратко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В России выращивают картофель, помидоры,огурцы,тыквы,баклажаны,свеклаи т.д 2----
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