Что будет если из воздуха убрать угликислый газ

Окружающий мир
Что будет если из воздуха убрать угликислый газ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То мы не сможем дышать
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