Текст диктанта. Наступил апрель.зеленеет первая травка.только в тени под большими деревьями лежит снег.Днем солнце согревает воздух. продолжите
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Текст диктанта. Наступил апрель.зеленеет первая травка.только в тени под большими деревьями лежит снег.Днем солнце согревает воздух. продолжите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На деревьяз уже расспускаются листочуи. Ночи становятся всё короче и короче. Скоро растает весь снег. Прилетят все птицы с юга. Ближетмя лето.
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