Художественные средства из рассказа кавказ

Литература
Художественные средства из рассказа кавказ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ключом рассказа Бунина , Кавказ является любовь  В рассказе Кавказ очень бурное поведение героев, влюбленная пара , сбегает от мужа , муж это понимает и не теряя свою честь , не унижаюсь перед женой, покончил с собой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести 22))))))))))))))))
Ответить
Литература
Посоветуйте зарубежную сказку 19 века!! срочно!(лучше короткую)
Ответить
Русский язык
Помогите!!! Составь и запиши предложение с именем числительным. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 3,2 ли в основание состовляет 85% от боковой стороны.вычисли периметр треугольника
Ответить
Математика
Сколько от земли до сонце километров
Ответить