Художественные средства из рассказа кавказ

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Ключом рассказа Бунина , Кавказ является любовь В рассказе Кавказ очень бурное поведение героев, влюбленная пара , сбегает от мужа , муж это понимает и не теряя свою честь , не унижаюсь перед женой, покончил с собой.