Художественные средства из рассказа кавказ
Литература
Художественные средства из рассказа кавказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ключом рассказа Бунина , Кавказ является любовь В рассказе Кавказ очень бурное поведение героев, влюбленная пара , сбегает от мужа , муж это понимает и не теряя свою честь , не унижаюсь перед женой, покончил с собой.
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