Двое рабочих изготовили 96 деталей. Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей, а другой изготовил остальные детали за 5 часов. Кто работал быстрее и на сколько? Помогите р шить, заранее спасибо
Математика
Двое рабочих изготовили 96 деталей. Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей, а другой изготовил остальные детали за 5 часов. Кто работал быстрее и на сколько? Помогите р шить, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7×8=56 2) 96-56=40 3) 40:5=8
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