Двое рабочих изготовили 96 деталей. Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей, а другой изготовил остальные детали за 5 часов. Кто работал быстрее и на сколько? Помогите р шить, заранее спасибо

Математика

Двое рабочих изготовили 96 деталей. Один из них работал 7 часов и изготавливал в час 8 деталей, а другой изготовил остальные детали за 5 часов. Кто работал быстрее и на сколько? Помогите р шить, заранее спасибо

Автор: Гость