Составьте план описания картины. СРОЧНО ДО ЗАВТРА!!!
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Составьте план описания картины. СРОЧНО ДО ЗАВТРА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Картина (имя художника) 2.описание: а-передний план б-задний план 3.Мои впечатления ( вывод)
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