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Антоним к слову снеговик
Русский язык
Антоним к слову снеговик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К слову снеговик не существует антонимов.
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