Укажите наибольшее из чисел 0,1 ; 0,7 ; две седьмых 2:7, семь четвёртых 7:4

Гость: Гость:

1) переведем все числа в обыкновенные дроби 0,1=1/10 0,7=7/10 2/7 7/4 2) приведем к общему знаменателю - 280 1/10*28=28/280 7/10*28=196/280 2/7*40=80/280 7/4*70=490/280 Значит, 7/4. Если еще проще, то 7/4 неправильная дробь, т.е. 7/4>0 в любом случае. Следовательно 7/4.