Явление,при котором смена природных зон прослеживается в зависимости от высоты, называется...

Окружающий мир
Явление,при котором смена природных зон прослеживается в зависимости от высоты, называется...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Явление,при котором смена природных зон прослеживается в зависимости от высоты, называется высотная зональность.
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