Явление,при котором смена природных зон прослеживается в зависимости от высоты, называется...
Окружающий мир
Явление,при котором смена природных зон прослеживается в зависимости от высоты, называется...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Явление,при котором смена природных зон прослеживается в зависимости от высоты, называется высотная зональность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Подобрать четыре слова с разными орфограммами- буквами согласных в корне слова: ??естнадцать, Насквозь, Тетрадки, Вожжи.
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 4 сантиметра пять миллиметров и 3 сантиметра 2 ??иллиметра найди его периметр
Математика
Математика