Является ли для вас родственными понятие модная музыка и современная музыка.

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Является ли для вас родственными понятие модная музыка и современная музыка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется да ведь модная музыка значит популярная а современна эта певец который сочилил эту популярную музыку
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