Является ли для вас родственными понятие модная музыка и современная музыка.
Другие предметы
Является ли для вас родственными понятие модная музыка и современная музыка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется да ведь модная музыка значит популярная а современна эта певец который сочилил эту популярную музыку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько раз придётся поменять местами вилку и ложку так чтобы около каждой тарелки ,как и полагается ,справа нож а слева вилка
Другие предметы