Помогите мне с вопросами Какими частями речи являются выделенные слова

Гость: Гость:

(Проходя)Мимо - Это производный предлог (Пройти) мимо - наречие На встречу( на - непроизводный предлог ; встречу- сущ.) Навстречу - это производный предлог Благодаря (отцу) - производный предлог (Ежеминуточно) Благодаря - деепричастие (Заехали)Вследствие - производный предлог В следствие (пришлось)- ( в- непроизводный ; следстие - сущ.) В течение (реки)- (в-это непроизводный предлог; ТЕЧЕНИЕ -сущ.) Втечение (всей дороги) - производный предлог