Помогите мне с вопросами Какими частями речи являются выделенные слова
Русский язык
Помогите мне с вопросами Какими частями речи являются выделенные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Проходя)Мимо - Это производный предлог (Пройти) мимо - наречие На встречу( на - непроизводный предлог ; встречу- сущ.) Навстречу - это производный предлог Благодаря (отцу) - производный предлог (Ежеминуточно) Благодаря - деепричастие (Заехали)Вследствие - производный предлог В следствие (пришлось)- ( в- непроизводный ; следстие - сущ.) В течение (реки)- (в-это непроизводный предлог; ТЕЧЕНИЕ -сущ.) Втечение (всей дороги) - производный предлог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько раз придётся поменять местами вилку и ложку так чтобы около каждой тарелки ,как и полагается ,справа нож а слева вилка
Другие предметы