Рассказать о интересных традициях африки

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Интересны здесь свадебные традиции. Вот одна из них. Путь от дома невесты до дома жениха молодая должна пройти пешком, при этом неся с собой свое приданое. Перед ее выходом отец плюет на нее, «на удачу» и благословляет. Когда невеста подойдет к дому жениха, женщины выкрикивают грубые выражения и реплики в ее адрес на счастье. Свадьбы играют, обычно, пышные с собранием большого количества гостей. Сопровождая молодоженов на первую брачную ночь, пожилые женщины учат невесту, как удовлетворить мужа в постели. В некоторых племенах они даже прячутся под кроватью, чтобы быть уверенными, что невеста все делает правильно. После свадьбы молодожены не выходят на улицу в течение нескольких дней. Так принято.