В армии преобразования петра 1 и их историческое значени СРОЧНО! !!!!

История
В армии преобразования петра 1 и их историческое значени СРОЧНО! !!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итоги и значение: 1) Россия стала сильным европейским государством; 2) в большей части удалось преодолеть технико-экономическую отсталость страны; 3) однако основной отраслью хозяйства по-прежнему оставалось сельское хозяйство с рутинной техникой и крепостническими отношениями, что значительно задерживало рост производительных сил в России; 4) отсталость страны по-прежнему проявлялась и в структуре внешней торговли, так как главным предметом русского экспорта оставались не промышленные товары, а сельскохозяйственное сырье. В вывозе товара морским путем по-прежнему лидировали иностранные купцы; 5) малоразвитость станы проявлялась также в низком удельном весе городского населения; 6) несмотря на все негативные стороны, главным образом на то, что реформы проводились на крепостнической основе, преобразования Петра I дали большой толчок для социально-экономического развития страны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Рассказать о интересных традициях африки
Ответить
Русский язык
Помогите как назвать русь подругому!
Ответить
Английский язык
Првильно ли ? Вопрос от утверждения They were farmers . Звучит так : Were they farmers ?
Ответить
Окружающий мир
Напиши о деятельности фермеров в разное время года.
Ответить
Алгебра
Помогите плиз очень нужно
Ответить