В армии преобразования петра 1 и их историческое значени СРОЧНО! !!!!

Гость: Гость:

Итоги и значение: 1) Россия стала сильным европейским государством; 2) в большей части удалось преодолеть технико-экономическую отсталость страны; 3) однако основной отраслью хозяйства по-прежнему оставалось сельское хозяйство с рутинной техникой и крепостническими отношениями, что значительно задерживало рост производительных сил в России; 4) отсталость страны по-прежнему проявлялась и в структуре внешней торговли, так как главным предметом русского экспорта оставались не промышленные товары, а сельскохозяйственное сырье. В вывозе товара морским путем по-прежнему лидировали иностранные купцы; 5) малоразвитость станы проявлялась также в низком удельном весе городского населения; 6) несмотря на все негативные стороны, главным образом на то, что реформы проводились на крепостнической основе, преобразования Петра I дали большой толчок для социально-экономического развития страны.