Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число, большее 3.
Математика
Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпало число, большее 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На игральной кости могут выпасть числа 1,2,3,4,5,6. Всего 6. Вероятность, что в первый раз выпадет число, большее 3, равна 3/6=1/2. Вероятность, что во второй раз выпадет число, большее 3, равна 3/6=1/2. Для того, чтобы вычислить вероятность, что ОБА раза выпало число, большее з, мы должны переумножить 1/2 и 1/2. 1/2 * 1/2 = 1/4 = 0,25. Ответ: 0,25 (или 25 %).
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