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На игральной кости могут выпасть числа 1,2,3,4,5,6. Всего 6. Вероятность, что в первый раз выпадет число, большее 3, равна 3/6=1/2. Вероятность, что во второй раз выпадет число, большее 3, равна 3/6=1/2. Для того, чтобы вычислить вероятность, что ОБА раза выпало число, большее з, мы должны переумножить 1/2 и 1/2. 1/2 * 1/2 = 1/4 = 0,25. Ответ: 0,25 (или 25 %).