Иг­раль­ную кость бро­са­ют два­жды. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что оба раза вы­па­ло число, боль­шее 3.

Математика
Иг­раль­ную кость бро­са­ют два­жды. Най­ди­те ве­ро­ят­ность того, что оба раза вы­па­ло число, боль­шее 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На игральной кости могут выпасть числа 1,2,3,4,5,6. Всего 6. Вероятность, что в первый раз выпадет число, большее 3, равна 3/6=1/2. Вероятность, что во второй раз выпадет число, большее 3, равна 3/6=1/2. Для того, чтобы вычислить вероятность, что ОБА раза выпало число, большее з, мы должны переумножить 1/2 и 1/2.  1/2 * 1/2 = 1/4 = 0,25.  Ответ: 0,25 (или 25 %).
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