Икс в квадрате минус икс скобка открывается 3 плюс корень из 5 скобка закрывается плюс 3 корень из 5
Алгебра
Икс в квадрате минус икс скобка открывается 3 плюс корень из 5 скобка закрывается плюс 3 корень из 5
Ответ(ы):
Гость:
X²-x(3+√5)+3√5=x²-3x-x√5+3√5=(x²-3x)-(x√5-3√5)=x(x-3)-√5(x-3)=(x-√5)(x-3)
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