Икс в квадрате минус икс скобка открывается 3 плюс корень из 5 скобка закрывается плюс 3 корень из 5

Алгебра

Икс в квадрате минус икс скобка открывается 3 плюс корень из 5 скобка закрывается плюс 3 корень из 5

Автор: Гость