Имеется 1010 атомов радия. Сколько атомов останетсяспустя 3200 лет, если период полураспада радия равен1600 лет?

Гость: Гость:

За 2 периода полураспада распадется 75% всех ядер, то есть 3/4 всего числа. 1010*(1-3/4)=1010/4=252,5 ядер, т.е. останется 253 ядра (ну с погрешностью из-за времени, ядра неделимы)