Имеется 1010 атомов радия. Сколько атомов останетсяспустя 3200 лет, если период полураспада радия равен1600 лет?
Физика
Имеется 1010 атомов радия. Сколько атомов останетсяспустя 3200 лет, если период полураспада радия равен1600 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 2 периода полураспада распадется 75% всех ядер, то есть 3/4 всего числа. 1010*(1-3/4)=1010/4=252,5 ядер, т.е. останется 253 ядра (ну с погрешностью из-за времени, ядра неделимы)
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