Прошу решения. В кондитерском цехе изготовили 76 кексов. После того как упаковали несколько коробок по 4 кекса в каждую, осталось упаковать ещё 16 кексов. Сколько коробок кексов упаковали? Сколько коробок потребуется для оставш...
Математика
Прошу решения. В кондитерском цехе изготовили 76 кексов. После того как упаковали несколько коробок по 4 кекса в каждую, осталось упаковать ещё 16 кексов. Сколько коробок кексов упаковали? Сколько коробок потребуется для оставшихся кексов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76-16=60к- столько кексов упаковали 60/4=15к- столько коробок понадобилось 16/4=4к- столько коробок потребуется для оставшихся кексов
Гость:
76/4=19 19-16=3 ответ:3 коробки упаковали,16 коробок потребуется
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