Прошу решения. В кондитерском цехе изготовили 76 кексов. После того как упаковали несколько коробок по 4 кекса в каждую, осталось упаковать ещё 16 кексов. Сколько коробок кексов упаковали? Сколько коробок потребуется для оставш...

Математика

Прошу решения. В кондитерском цехе изготовили 76 кексов. После того как упаковали несколько коробок по 4 кекса в каждую, осталось упаковать ещё 16 кексов. Сколько коробок кексов упаковали? Сколько коробок потребуется для оставшихся кексов?

Автор: Гость