составить план расказа "Судьба человека"

Литература
составить план расказа "Судьба человека"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Встреча на переправе. 2.Новые знакомые.  3.Исповедь Соколова. а)Воспоминания о мирной жизни: б) Война. прощание с семьй. в) На передовой. г. Плен. д. Существование в концлагере. е)Диалог с начальником лагеря. ж) Побег. з) Возвращение к мирной жизни. и) одиночество к.Встреча с Ванюшкой. 4. Прощание с случайными знакомыми
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