составить план расказа "Судьба человека"

Гость: Гость:

1.Встреча на переправе. 2.Новые знакомые. 3.Исповедь Соколова. а)Воспоминания о мирной жизни: б) Война. прощание с семьй. в) На передовой. г. Плен. д. Существование в концлагере. е)Диалог с начальником лагеря. ж) Побег. з) Возвращение к мирной жизни. и) одиночество к.Встреча с Ванюшкой. 4. Прощание с случайными знакомыми