На стол бросают два игральных кубика. Какова вероятность того, что на первом кубике выпало 3 очка, а на втором - число очков, большее чем 4?

Алгебра
На стол бросают два игральных кубика. Какова вероятность того, что на первом кубике выпало 3 очка, а на втором - число очков, большее чем 4?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2,3,4,5,6 вероятность. что на первом кубике выпала 3 - 1:6 1,2,3.4,5,6 вероятность, что на втором выпало больше 4 - 2:6
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