На стол бросают два игральных кубика. Какова вероятность того, что на первом кубике выпало 3 очка, а на втором - число очков, большее чем 4?

Алгебра

На стол бросают два игральных кубика. Какова вероятность того, что на первом кубике выпало 3 очка, а на втором - число очков, большее чем 4?

Автор: Гость