составь 6 предложений, состоящих из существительного и глагола. Ёрш ершится. Петух петушится. Лайка лает. Змея змеится... Что ж получается: Лягушка лягается?

Русский язык

составь 6 предложений, состоящих из существительного и глагола. Ёрш ершится. Петух петушится. Лайка лает. Змея змеится... Что ж получается: Лягушка лягается?

Автор: Гость