составь 6 предложений, состоящих из существительного и глагола. Ёрш ершится. Петух петушится. Лайка лает. Змея змеится... Что ж получается: Лягушка лягается?
Русский язык
составь 6 предложений, состоящих из существительного и глагола. Ёрш ершится. Петух петушится. Лайка лает. Змея змеится... Что ж получается: Лягушка лягается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама убирается. Брат поёт. Я одеваюсь. Собака рычит. Папа бреется. Бабушка вяжет.
Гость:
Попугай попугайничает.Обезьяна обезьянничает.Свинья свинничает.Поползень ползет.Щука щучит.Судак судачит.(см."Алиса в стране Чудес")
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