Задание такое: составить сообщение минут на 5 о чём-то очень интересном, связанном с химией! Чем интереснее - тем больше я получу баллов, а это очень важно! Вопрос - о чём? и о чём именно?=D Это может быть хим. элемент, история...

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Например опыт. КАК СДЕЛАТЬ "РЕЗИНОВОЕ" ДЕРЕВО Один из эффектных опытов с аммиаком - "резиновое" дерево. Древесина, как известно, состоит в основном из целлюлозы, макромолекулы которой расположены параллельно и соединены между собой многочисленными водородными связями. Жидкий аммиак легко разрушает эти водородные мостики, в результате молекулы целлюлозы приобретают способность скользить относительно друг друга. Поэтому, если деревянную палочку опустить на некоторое время в жидкий аммиак, то после того как она им как следует пропитается, палочку можно гнуть как угодно и даже сворачивать в спираль. Но не надолго. Аммиак вскоре испарится, водородные связи восстановятся (хотя уже в других местах), и палочка вновь станет жесткой, сохранив при этом форму, которую ей придали в жидком аммиаке. Кое что о газах :) Думаю это понравится) Веселящий газ Американский химик Джеймс Вудхауз в 1800 году изучал взаимодействие серы с нагретым раствором нитрита натрия NaNO2 в формамиде HCONH2. Внезапно началась бурная реакция с выделением газа со слабым приятным запахом. Вудхаузу вдруг стало весело, и он пустился в пляс. распевая песни. На другой день, вернувшись в лабораторию, он обнаружил в колбе, где шёл опыт, кристаллы тиосульфата Na2S2O3. Почти в то самое время английский химик Гемфри Дэви проводил термическое разложение нитрата аммония NH4NO3. Как потом он вспоминал, помошник слишком близко наклонился к установке и нгесколько раз вдохнул газ с приятным запахом, выходивший из реторты. Вдруг помощник разразился беспричинным смехом, а потом свалился в углу комнаты и тутже заснул. Учёные получили один и тот же газ -оксид азота (I) N2O. Вентхауз получил по реакции: 2S+2NaNO2=N2O+Na2S2O3, а Дэви использовал термическое разложение NH4NO3: NH4NO3=N2O+2H2O