Озаглавьте текст . Чем поразила детей картина? Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затятые и сделайт...

Гость: Гость:

Я бы озаглавила "МОРЕ НА КАРТИНЕ" Картина поразила своей правдоподобностью , она ожила (...нарисованное море невозможно было отличить от настоящего) и рождением картины"...возникновением на маленьком холсте целого мира" =================================== Словосоч. с предлогами: перелезли через забор, остановились за спиной , на холсте, поставил в середине, поставил на синеве, невозможно было отличить от настоящего. ===================================== Морфолог.разбор предлога: 1) поставил на холсте - НА-предлог Х Пр.п. 1.поставил( на чем?) НА холсте (служит для связи главн. слова" поставил" с зависимым сущ."холсте"в Пр.п. 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово. 3.Не член предлож. ------------ 2) перелезли через забор- ЧЕРЕЗ-предлог Х Вин.п. 1.перелезли (через что?) через забор (служит для связи главн. слова" перелезли" с зависимым сущ."забор"в Вин.п. ) 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово. 3.Не член предлож. ---------------------- 3) остановились за спиной- ЗА- предлог Х Тв. п. 1. остановились (за чем?) за спиной- (служит для связи главн. слова" остановились" с зависимым сущ."спиной"в Тв.п. ) 2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово. 3.Не член предлож. Слово"готов"-предикатив ========================================= Виды орфограмм: -БЕЗУД.ГЛАСН.В КОРНЕ ( торОпиться,засмОтрелись,спИной, очАрованные, хОлсте,бЕлил, сИневе, вознИкновением ...) -НЕПРОВЕРЯЕМ.ГЛАСН.В КОРНЕ:( пЕйзаж, кАртины,запЯтую,шАланды...) -СОГЛАСН. В КОРНЕ СЛОВА ( пейзаЖ, чудеСНым) -ГЛАСН. И СОГЛ, В ПРИСТАВКАХ( ПЕРЕлезли, Остановились,ЗАсмотрелись, ОТличить...) - ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧ, СУЩ.( на холстЕ, на синевЕ, в серединЕ...) - НИ и НЕ в наречиях ( некуда, невозможно) -Н и НН в причаст.( очарованные, написанного..) ================================= Знаки преп. расставлены, скобок нет....