Озаглавьте текст . Чем поразила детей картина? Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затятые и сделайт...

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Озаглавьте текст . Чем поразила детей картина? Выпишите словосочетания с предлогами. 1-2 предлога разберите письменно,Выпишите слова с с пропусками и скобками. Над какими видами орфограмм вы работали? Поставте затятые и сделайте морфологический разбор предлога слов ЧЕРЕЗ,ЗА ,ГОТОВ.   Вот текст Торопиться было некуда . дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника.Теперь почти уже весь пейзаж был готов.Затаив дыхание ,они засмотрелись ,очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира . - Море есть ,а шаланды нету ,- шепнула Мотя. Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую. - Парус! - восхищёно вздохнула Мотя.Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Всё -как там. Даже парус.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы озаглавила "МОРЕ НА КАРТИНЕ" Картина поразила своей правдоподобностью , она ожила (...нарисованное море невозможно было отличить от настоящего) и рождением картины"...возникновением на маленьком холсте целого мира" ===================================  Словосоч. с предлогами:    перелезли через забор, остановились за спиной , на  холсте,  поставил в  середине,  поставил на  синеве, невозможно было отличить от настоящего. =====================================  Морфолог.разбор предлога:   1)   поставил на  холсте - НА-предлог       Х                              Пр.п. 1.поставил( на чем?) НА  холсте (служит для связи главн. слова" поставил" с зависимым сущ."холсте"в Пр.п.  2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово.  3.Не член предлож. ------------ 2) перелезли через забор-  ЧЕРЕЗ-предлог         Х                                    Вин.п. 1.перелезли (через что?) через забор   (служит для связи главн. слова" перелезли" с зависимым сущ."забор"в Вин.п. )  2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово.  3.Не член предлож. ----------------------  3) остановились за спиной- ЗА-  предлог         Х                                   Тв. п. 1.  остановились (за чем?) за спиной-  (служит для связи главн. слова" остановились" с зависимым сущ."спиной"в Тв.п.  )   2.Морфолог.призн. - неизменяемое слово.  3.Не член предлож.   Слово"готов"-предикатив  =========================================  Виды орфограмм: -БЕЗУД.ГЛАСН.В КОРНЕ ( торОпиться,засмОтрелись,спИной, очАрованные, хОлсте,бЕлил, сИневе, вознИкновением ...) -НЕПРОВЕРЯЕМ.ГЛАСН.В КОРНЕ:( пЕйзаж, кАртины,запЯтую,шАланды...) -СОГЛАСН. В КОРНЕ СЛОВА ( пейзаЖ, чудеСНым) -ГЛАСН. И СОГЛ, В ПРИСТАВКАХ( ПЕРЕлезли, Остановились,ЗАсмотрелись, ОТличить...) - ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧ, СУЩ.( на холстЕ, на синевЕ, в серединЕ...) - НИ и НЕ в наречиях ( некуда, невозможно) -Н и НН в причаст.( очарованные, написанного..) ================================= Знаки преп. расставлены, скобок нет.... 
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