мини-сочинение на тему "Посадка деревьев" с опорными словами

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Наступила поздняя осень. Уже ноябрь. По небу плывут длинные, тяжелые и низкие облака. Солнце редко выглядывает, оно спряталось за серыми тучами. Трава пожелтела и пожухла. Деревья все более погружаются в сон. Пернатое царство затихло. Часто льет надоедливый дождь, но когда выглядывает солнышко, выходит на небо радуга невиданной красоты. Начались холода. По ночам заморозки. Утром деревья стоят сказочно-белыми от инея. Скоро прискачет седая зима, кругом все станет чисто и бело. У природы нет плохой погоды, говорят. Так и поздняя осень ждет своего принца на белом коне. Добавьте предложения с неиспользованными словами. В окошко стучит золотая осень . Солнце золотит верхушки пожелтевших березок. Листья шуршат, скребутся, лопочут. По колено в листьях деревья стоят. Разноцветные листья танцуют вальс с осенним ветром. На холодной мокрой земле лежит пестрый ковер из багряных и золотых листьев. Шумит листопад, идет "золотой" дождь. Я очень люблю золотую осень . Она дарит нам богатый урожай, красоту дивной осенней природы. Когда падают листья, в моей душе звучит музыка, музыка для танцующих листьев. Шуми, танцуй, "золотой" дождь! или вот каждые выходные мы с семьей ездием отдыхать в деревню в Клепиковский район.У нас там природа,воздух,водоемы.В том году были сильные пожары и очень много леса и деревьев выгорело.В этом году школьники помогают лесу.Сажают молодые саженцы,кустарники,молодые деревья.вешают скворечники.Проезжаешь и видешь сколько труда они вкладывают.Благодаря школьникам и кто помогает сажать выростит новый лес.Берегите природу!